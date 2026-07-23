Planas insiste en pedir a la UE que autorice ayudas para renovar la flota: "Es absolutamente fundamental"

1106385.1.260.149.20260723140210 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una visita al buque escuela y de cooperación pesquera Intermares, a 23 de julio de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

VIGO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha insistido en pedir a la Unión Europea (UE) que autorice ayudas de Estado, ya sean nacionales o europeas, para la renovación de la flota pesquera: "Es absolutamente fundamental".

Así lo ha señalado este jueves en Vigo tras ser preguntado sobre las negociaciones para la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), indicando que en la actualidad hay dos "grandes debates" sobre la mesa. El primero de ellos es el relativo a las perspectivas financieras del sector, cuánto dinero se destinará a él, y el segundo es la revisión de la PPC, aunque "ambos van ligados", ha dicho.

"Es muy importante, porque en estos momentos no se puede hacer, que la Unión Europea autorice ayudas de Estado, ya sean nacionales o europeas, para la renovación de la flota pesquera. Es absolutamente fundamental", ha insistido en este aspecto.

Entre otros temas, también ha hablado de la importancia que tienen para España los acuerdos con terceros países, debido a que muchos barcos nacionales pescan en caladeros de fuera de la UE.

Además, ha subrayado que "si en algo tiene que ir hacia delante esta reforma" de la PPC es en lograr que la sostenibilidad económica y social del sector pesquero progrese. "Esa es mi preocupación número uno", ha apostillado, tras indicar que en los últimos 10 años se ha consolidado la sostenibilidad ambiental de la pesca, que hay que "mantenerla".

Preguntado sobre si la respuesta de la Comisión es satisfactoria, Planas ha dicho que a veces se está de acuerdo con ella y otras veces "menos". No obstante, ha matizado que lo importante es lo que adopte el Consejo y el Parlamento Europeo.

Aún así, ha recordado que todavía se está debatiendo y lo importante es la conclusión de estos debates, para los que hace falta "mucho trabajo y mucha constancia" para defender los intereses del sector español.

Luis Planas también se ha referido a la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea, viéndola "muy interesante" por la fuerte carga agrícola y ganadera que tiene el país, así como pesquera. Él le ha deseado "lo mejor" con la "gran esperanza" de que se puedan dar "pasos importantes" durante estos seis meses.