La Plataforma Tecnolóxica Pesqueira se consolida como "herramienta clave" en la digitalización del sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha destacado que la Plataforma Tecnolóxica Pesqueira se está consolidando con una "herramienta clave" en la digitalización del sector.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, así lo ha revelado el informe que recoge las actuaciones registradas por el sistema en cada ejercicio. La plataforma, impulsada por la Consellería do Mar en colaboración con la Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) en el año 2004, es "pionera en España".

Según ha remarcado la Xunta, permite la tramitación cada año de cuatro millones de notas de primera venta de pesca y acuicultura y 300.000 documentos telemáticos. Actualmente, cuenta con más de 8.000 usuarios registrados.

Con esta finalidad, en 2025 incluyó como novedad la puesta en marcha de un sistema para documentar la información de los planes de gestión de los recursos marisqueros y recursos específicos por parte de los biólogos encargados de esta tarea.

Además, añadió tres documentos nuevos destinados a la producción: el de envío al punto de control utilizado en planes de percebe para amparar el transporte del producto desde la zona de recogida hasta el punto de control; los de trazabilidad denominados declaración de traslado; y el de preparación de la campaña de la 'mexilla' 2025-2026.