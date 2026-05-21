Pontón urge un estudio sobre la pérdida de productividad de las rías: "No quedará gente que vaya al mar"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado un estudio sobre las causas de la pérdida de productividad de las rías gallegas y que se atienden "los problemas" que esto genera a los profesionales del sector que, ha augurado, "muchos tirarán la toalla y ya no quedará gente que vaya al mar".

En una visita este jueves a la Cofradía de Carral, en Vilagarcía, la líder nacionalista ha pedido que para ese estudio se cuente con las universidades, con científicos y con el sector, así como que "sirva de base para poner en marcha un plan ambicioso de regeneración integral" de las rías. "Es posible hacerlo y es necesario, además de una urgencia de país", ha subrayado.

En esta misma línea, ha insistido en que las administraciones deben "atender bien los problemas" que genera esta falta de productividad porque, ha lamentado, "muchos van a tirar la toalla y ya no quedará gente que vaya al mar".

Asimismo, ha tachado de "urgente" que el Gobierno central apruebe las exenciones y bonificaciones en las cuotas de la seguridad social de las mariscadoras con efecto retroactivo.

También ha reclamado poner en marcha "hatcheries públicas y mixtas" que garanticen, ha apuntado, que haya semilla "suficiente, con trazabilidad y adaptada" al medio.

Por otro lado, ha recordado la propuesta del BNG de que se apruebe un protocolo sobre el vaciado de embalses que estipule que "no puedan vaciarse con marea baja".