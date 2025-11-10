PP de Lugo exige al Gobierno central un "plan que evite el cierre" de pescaderías y "garantice el relevo"

LUGO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha exigido al Gobierno Central "un plan de choque evite el cierre sistemático de pescaderías tradicionales y garantice el relevo generacional".

Tal y como ha trasladado el partido en una nota de prensa, la iniciativa ha sido presentada este lunes durante una visita a la Plaza de Abastos de Lugo en la que participó la presidenta del PP de la provincia, Elena Candia, el portavoz de Pesca del PP en el Senado, Manuel Ruiz, y los senadores populares de la provincia, José Manuel Balseiro, José Manuel Barreiro y Juan Serrano.

Allí, los populares han solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "medidas de apoyo fiscal a los emprendedores, facilidades para la apertura y transmisión de estos negocios, programas de formación, impulso a la digitalización y a la venta online, así como actuaciones en favor de la sostenibilidad".

También, han añadido que "deberá contemplar la mejora e incremento de la formación dual, la reducción de la burocracia en su gestión, la rebaja del IVA del pescado, y el refuerzo de campañas que fomenten el consumo y pongan en valor a las especies más accesibles económicamente".

En este contexto, el portavoz popular de Pesca en el Senado urge al Ejecutivo central a adoptar medidas de forma "inmediata" toda vez que en los últimos tiempos cerraron 5.000 pescaderías y "la sangría no parece disminuir".

"Como denuncian las asociaciones más representativas del sector: menos consumo por los cambios en los hábitos de consumo, más competencia por parte de la gran distribución, costes altos, excesiva burocracia y falta de relevo", apunta Ruiz.

Con todo, los populares han explicado que en el análisis de cada uno de estos problemas "pueden encontrarse las posibles soluciones para una actividad esencial, en la comercialización de los productos pesqueros y de su futuro inmediato".