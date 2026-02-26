Productores de mejillón advierten que la mortandad ya afecta a esta y a la próxima campaña

Mejillones. - OPMEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Productores de mejillón advierten de que la situación es "muy complicada" por el "alto índice de mortandad" tras las intensas lluvias registradas en la comunidad gallega, de modo que afecta ya tanto a esta como a la próxima campaña.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Opmega, Ricardo Herbón, estima que será necesario un plazo de 15-20 días para tener una valoración "completa" de los daños y cuantificar las pérdidas para el sector.

Tras el cese de los temporales que azotaron a Galicia, los profesionales se dedican estos día a analizar la afección de la baja salinidad por polígonos, "escalonadamente", en una labor "muy difícil" pues es preciso esperar para determinar si el mejillón está muerto.

Lo que sí constatan es que hay un "alto índice de mortandad" y afección también a la cría, lo que provocará pérdidas tanto en la actual campaña como en la siguiente.

Así las cosas, productores han pedido una reunión con la Consellería do Mar, y creen que esta tendrá que "valorar" el establecimiento de ayudas económicas. En una ría como la de Arousa, "la riqueza" procede en buena parte tanto del marisqueo como de la acuicultura, constata Herbón.

DATOS DE SALINIDAD

Los datos sobre salinidad, ph y temperatura del agua, entre otros, se recopilan en tiempo real a diario. Los de salinidad que se han ido obteniendo durante todo el periodo de lluvias han sido "muy malos", según señalan fuentes de la consellería consultadas por Europa Press, en explicaciones que se refieren, en general, a los bancos marisqueros.

Todos los episodios de salinidad por debajo de 5 son "muy preocupantes", indican y hubo "varios días enteros y consecutivos con salinidad incluso por debajo de 1". "Esto nos indica que la mortandad, por lógica, debe ser muy alta porque, en teoría, los bivalvos no resistirían episodios así. Pero a veces sí hay ejemplares que resisten", apuntan.

Una vez que ha dejado de llover y las mareas lo permiten, la Xunta intensifica las bajadas a las playas en coordinación con las cofradías, para saber cuánto ha afectado realmente. En cuanto a los mejilloneros, son ellos los que evalúan la afección de la mortandad en las bateas.