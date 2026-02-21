Productores de mejillón detectan mortalidad del molusco en bateas de la ría de Arousa por las lluvias

Mejillones. - OPMEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega) ha detectado episodios de mortalidad de mejillón en bateas de la ría de Arousa como consecuencia de la entrada de agua dulce derivada de las borrascas encadenadas que han azotado la costa gallega en las últimas semanas.

Ante esta situación, la organización ha trasladado en una nota de prensa que ya se ha dirigido a sus socios para recopilar información detallada que permita conocer el alcance real de la afectación en las distintas zonas de producción.

El objetivo, ha apuntado, es disponer de una radiografía precisa de los daños antes de trasladar formalmente la situación a la administración autonómica.

Una vez recopilados y analizados los datos, Opmega ha avanzado que solicitará una reunión con la Consellería do Mar para conocer qué medidas se habilitarán para paliar la pérdida de producción y evaluar posibles líneas de apoyo al sector.