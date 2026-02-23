Un proyecto analiza cómo la protección marina afecta a la pesca artesanal en el Cantábrico

Flota artesanal - IEO

VIGO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) participa en el proyecto Esparde (Efectos del Desplazamiento Espacial de Flotas Pesqueras Artesanales y Costeras Derivados de la Conservación y la Planificación del Medio Marino), una iniciativa liderada por la Universidad de Oviedo en la que también participa el Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar y que analiza cómo las medidas de protección y ordenación del medio marino influyen en los desplazamientos de la pesca artesanal y costera en el Cantábrico, así como en la sostenibilidad de las comunidades pesqueras.

El proyecto, enmarcado en el Programa Pleamar 2025, "tiene como objetivo comprender mejor los efectos sociales, económicos y ambientales derivados de la reubicación de las flotas de pequeña escala como consecuencia de las restricciones espaciales en los caladeros", explica el IEO en un comunicado este lunes.

Esparde pone el foco en embarcaciones con puerto base en Asturias, Galicia y Cantabria, especialmente en aquellas que operan en zonas sujetas a limitaciones actuales o futuras.

La iniciativa aborda uno de los principales retos de la política pesquera contemporánea: cómo las medidas de conservación modifican los patrones de pesca y condicionan la actividad de las flotas artesanales. "Tradicionalmente, muchas evaluaciones ambientales han asumido que estas embarcaciones pueden reubicarse sin consecuencias relevantes, una premisa que no refleja la complejidad real del sector ni sus limitaciones operativas", señala.

Para dar respuesta a este desafío, el proyecto desarrolla metodologías interdisciplinarias que permiten evaluar con mayor precisión el impacto territorial, ambiental y socioeconómico del desplazamiento de las flotas.