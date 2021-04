Quintana avanza medidas sobre la vacunación de los marineros si Sanidad "no asume sus competencias"

VIGO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha afirmado que la Xunta de Galicia "tendrá que tomar decisiones si el Ministerio de Sanidad no asume sus competencias" de vacunar a los marineros, un marco en el que ha asegurado que "Galicia no va a seguir consintiendo que los marineros estén en esta situación".

Así se ha pronunciado en respuesta a los periodistas durante una visita a Vigo, en la que ha refrendado que "la voluntad" del Instituto Social de la Marina (ISM) "es atender esta petición de vacunación" y, de hecho, su directora, le ha trasladado que "comparte también la preocupación para vacunar de la manera más rápida posible".

En este sentido, ha vuelto a señalar que la Xunta ya ha ofrecido "incluso la posibilidad de suministrar las vacunas a los médicos del ISM", ya que entiende que este organismo es el que lo tendría que hacer porque dispone de los médicos y las oficinas en el territorio nacional y terceros países, y cuenta "con toda la logística" y con el "listado de tripulantes que lleva cada buque".

"Si no se autoriza al ISM a vacunar los tendríamos que vacunar nosotros", ha avanzado, si bien ha manifestado que sería "mucho más complejo", ya que la Xunta no dispone de logística "para saber cuándo entra y sale cada buque", ni tampoco tiene el listado de los tripulantes, ante lo que tendría que "revisar si, por cuestiones de protección de datos, el ISM se los podría facilitar".

Así las cosas, ha incidido en que, de llevar a cabo esta medida, la Xunta tendría que "iniciar negociaciones" con el instituto para que le aportase los listados de los marineros, así como "la localización de esos tripulantes". "Es mucho más complejo para nosotros, pero desde luego no podemos seguir en esta indefinición", ha sellado.

DARIAS "TIENE QUE RECAPACITAR"

Tras insistir en que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se mostró "dispuesto" a esta vacunación, ha vuelto a reclamar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que "recapacite" sobre sus declaraciones de que los marineros serán vacunados cuando "les toque" por edad. "Tiene que recapacitar un poco y asumir lo que se acordó en el comité interterritorial" de salud, ha subrayado.

"Se aprobó en el último comité que se vacunase a los marineros por el ISM, pero no desde luego con la respuesta de cuando les toque, con el turno que les toque y con la vacuna que les toque; creo que no es una respuesta muy acertada", ha lamentado.

En este ámbito, ha considerado "fácil de entender" que "en un barco, por muy grande que sea, es muy difícil mantener las distancias de seguridad". Además, aquellos que están más de 15 días navegando "no tienen a su alcance inmediato un hospital". "Este colectivo merece una consideración especial", ha concluido.

El Gobierno gallego ha pedido en varios consejos interterritoriales que se considere a los marineros como grupo esencial a vacunar y, además, ha explicitado la idoneidad de administrar la fórmula de Janssen, cuyas primeras 8.350 dosis llegaron la pasada semana a Galicia.

La idea es que, como esta vacuna es de una única dosis, se administre a este colectivo con el objetivo de que no esté condicionado para acceder a las segundas dosis por las mareas, ya que en ocasiones pueden encontrarse fuera hasta dos semanas consecutivas.