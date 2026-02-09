Rescatados los siete tripulantes de un buque que quedó a la deriva frente a la costa de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los siete tripulantes del pesquero 'Itoitz', con puerto base en Ondarroa (Bizkaia), tuvieron que ser rescatados por el pesquero 'Abra de Muxía' después de que su buque sufriese una escora y quedase a la deriva.

Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, el incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'.

En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Fue el propio patrón del pesquero 'Itoitz' el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva.

El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realizó la evacuación de los siete tripulantes y los trasladó al aeropuerto de A Coruña-Alvedro. Asimismo, el buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirigió a la zona para evaluar la situación y continuar con el operativo.

Cuando el helicóptero regresaba a A Coruña con los tripulantes, también tuvo que realizar la evacuación médica de un marinero del pesquero 'Hermanos Soage', que se encontraba a 10 millas al norte de la Torre de Hércules.

De esta forma, trasladó a los ocho tripulantes al aeropuerto de la ciudad herculina.