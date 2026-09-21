Una reunión de cofradías a nivel nacional el 29 de septiembre decidirá medidas ante la subida del combustible

Archivo - Un pesquero amarra durante la protesta de la flota pesquera de bajura, a 19 de enero de 2026, en Burela, Lugo, Galicia (España). La flota de pesca de bajura comienza un paro indefinido para protestar contra la nueva normativa europea que obliga - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las cofradías gallegas han decidido "esperar" a la reunión que tendrá la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores el próximo 29 de septiembre, martes, para decidir medidas ante la subida "desorbitada" del combustible.

Tras el encuentro celebrado en la tarde de este lunes en la sede de las cofradías gallegas en O Milladoiro, en Ames (A Coruña), el presidente de la Federacion Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, explica a Europa Press que los pósitos españoles mantendrán un encuentro telemático el día 29 para acordar "qué se va a hacer".

Ante la posibilidad de que la flota retome movilizaciones, los representantes de las cofradías están convocados a una reunión con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, para el 30 de septiembre, en Madrid.

Por el momento, el también presidente a nivel provincial de las cofradías de Lugo y patrón mayor de Burela explica que el Ministerio no les ha trasladado nuevas medidas en los últimos días para paliar el acusado incremento de combustibles.