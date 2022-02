Rosa Quintana llama a "continuar con el diálogo" para resolver el conflicto entre 'bateeiros' y 'percebeiros'

El presidente de las cofradías gallegas defiende que "no vale la pena entrar en una guerra donde no la hay"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha hecho un llamamiento a "continuar con el diálogo" para resolver el conflicto abierto entre 'bateeiros' y 'percebeiros' por las zonas de extracción de la mejilla.

Así se ha expresado este martes después de que el pasado viernes un grupo de decenas de productores de bateas increpase y acorralase a la conselleira do mar en un acto en Vilaxoán, en Vilagarcía (Pontevedra).

En declaraciones en Santiago, en donde ha mantenido un encuentro con los presidentes de las federaciones provinciales de cofradías, Quintana ha explicado que se va a "intentar retomar las mesas de trabajo con los 'bateeiros" con el fin de conocer "cuáles son las dificultades en estos momentos a la hora de conseguir la mejilla para sus bateas".

De tal forma, apela al diálogo, "algo que nunca se descartó por parte de esta Consellería ni por parte de los presidentes de las federaciones" desde que comenzaron estas negociaciones en 2020. Cree necesario "analizar todos los problemas y buscar una solución".

"Nosotros entendemos que los 'bateeiros' necesitan la mejilla para sus bateas, también entendemos que los 'percebeiros' necesitan que la explotación de este recurso cada vez se haga de una mejor manera", sostiene.

Para ello, "hay fórmulas para llegar a un entendimiento" y "hay vías de trabajo para que los 'bateeiros' tengan la solución a su demanda de mejilla y también los percebeiros puedan hacer su explotación cada vez más sostenible".

ACABAR CON LA "GUERRA"

Por su parte, el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez Sieira, ha defendido que "no vale la pena entrar en una guerra donde no la hay". "Esa guerra no es para tanto como se está engañando a la opinión pública", valora.

En esta línea, coincide en la "vía del diálogo", ya que "no hay por qué formar tal guerra". "Vamos a seguir llamando a que dialoguen con nosotros", ha dicho sobre los mejilloneros.

Pérez Sieira sostiene que "sí que están haciendo las cosas bien por parte de la Consellería y de los 'percebeiros". Aboga por "intentar llegar a un acuerdo" para: "Vivir en las piedras sin hacernos daños unos a otros".

Para este entendimiento, se abre a poder "rebajar un poco más" el 17% del territorio reservado a 'percebeiros' y poder "marcar otras zonas primordiales".