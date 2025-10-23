Rueda reivindica el liderazgo de Galicia en la acuicultura, con más de 2.500 empresas y de 247 millones anuales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado el liderazgo de Galicia en el sector de la acuicultura, al agrupar más de 2.500 empresas, dar trabajo a 4.500 personas y generar una facturación superior a los 247 millones de euros anuales.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el mandatario autonómico ha participado este jueves en el acto de colocación de la primera piedra de la nueva planta de procesado, envasado y distribución de pescado de Stolt Sea Farm.

Allí, hizo hincapié en la importancia de que "Galicia se siga consolidando y que siga siendo una referencia" y apuntó que "muchos territorios están compitiendo por tener este tipo de actividades y ser hubs de acuicultura".

De la misma manera, durante su intervención ha subrayado que estas iniciativas son "industrias del futuro" y contribuyen a la soberanía alimentaria. Además, aportó por "estos nuevos enfoques de la riqueza que da el mar" sin descartar "lo que se hace Galicia tradicionalmente y mejor que nadie".

Según ha recordado la Xunta, la Comunidad es la "principal productora" de la Unión Europea de rodaballo de acuicultura y es "líder nacional" en lenguado, contando con un clúster acuícola "reconocido internacionalmente por su capacidad de innovación, generación de valor añadido y creación de empleo cualificado".