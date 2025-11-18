Rueda visita la renovación de la lonja de Tragove, en Cambados, tras una inversión de la Xunta de 1,4 millones

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visita as obras de remodelación e ampliación da Lonxa de Tragove. Lonxa de Tragove (Cambados), 18/11/25. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

PONTEVEDRA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado este martes la renovación y ampliación de la lonja de Tragove, en Cambados (Pontevedra), tras una inversión del Gobierno gallego de 1,4 millones.

Destaca esta infraestructura como ejemplo del "compromiso" del Ejecutivo autonómico con el sector marítimo-pesquero, "una muestra perfecta de esa Galicia Calidade".

"La gente del mar, que está recogiendo el mejor producto del mundo, necesita las mejores instalaciones para que este se pueda conservar, comercializar y poner en valor de la mejor manera posible y eso es lo que estamos haciendo aquí en Cambados", valora.

En concreto, las obras permitieron renovar la sala de subastas, habilitar nuevos espacios de almacén, oficinas, vestuarios y aseos así como instalar una nueva cubierta y construir un soportal para la carga y descarga y un área de 300 metros cuadrados para el tratamiento, limpieza y preparación del pescado. "En estas instalaciones hay mucha economía, muchas personas que viven del y para el mar y nuestro deber es ayudarlas", resalta.

En esta lonja se descargan cada año más de 600.000 kilos de pescado con un valor de venta de 6,3 millones de euros. Es la que más ventas de 'volandeira' fresca realiza, ya que concentra el 75% del total en la comunidad. Esta temporada de Navidad que comienza bate récords con más de 7.000 kilos diarios descargados durante la primera semana.