El sector del palangre acoge con "cautela" los acuerdos de la Comisión para la Conservación del Atún

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Productores Nacional de Palangreros de Altura (Opnapa) ha acogido con "cautela" los acuerdos alcanzados en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT por sus siglas en inglés), celebrada la semana pasada en Sevilla.

En un comunicado, la organización de buques de palangre de superficie de bandera española ha destacado los avances en el MSE (Evaluación de estrategias de Ordenación) de pez espada del norte, con la aprobación del protocolo de circunstancias excepcionales "que contribuirá a una idónea gestión de esta especie objetivo de la flota".

Además, ha celebrado la aceptación del uso experimental de los lazos indonesios, nuevo dispositivo disponible para el palangre, que permitirá aplicarlo a las flotas que dirigen la pesca al pez espada. Igualmente, valoran la decisión de continuar con la evaluación del marrajo del norte en 2026, evitando su postergación a 2027.

Sin embargo, han lamentado que, un año más, "ha sido imposible aprobar la norma sobre aletas adheridas de tiburones, aunque Japón ha presentado propuesta trabajado con la UE en el asunto".

"Sigue siendo un objetivo pendiente y también lo es la falta de igualdad de condiciones de actividad en este ámbito, lo que frustra a la flota de la Unión Europea, que desde 2013 aplica dicha medida. Sí se adoptaría una medida para prohibir la retención del tiburón peregrino y el tiburón blanco", han añadido desde Opnapa, que también lamenta la "falta de consenso" sobre los objetivos de ordenación avanzados (MSE) para los dos stocks de tintorera.