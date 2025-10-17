Unanimidad en el Parlamento para volver a exigir al Gobierno la reducción del IVA del pescado y del marisco

Se han aprobado otras iniciativas, entre ellas, demandar a la Xunta que elabore un decreto único que regule la pesca marítima profesional

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha aprobado, por unanimidad, una iniciativa del Grupo Popular que incluye instar a la Xunta a trasladar al Gobierno que impulse la reducción del IVA aplicable al pescado y al marisco, en línea con otros productos básicos de la dieta, para facilitar su acceso a todas las familias.

La proposición no de ley, que se ha debatido este viernes en la Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo, también demanda reforzar las campañas de promoción del consumo de pescado, marisco y conservas con un plan estatal de alcance plurianual, dotado de financiamiento suficiente, que combine acciones de comunicación, educación alimentaria en colegios y comedores, y apoyo al comercio retallista de proximidad.

Asimismo, exige al Gobierno central apoyar de forma específica a las pescaderías tradicionales, como puntos de venta esenciales para el mantenimiento del consumo y para la cohesión de barrios y pueblos.

Por último, esta iniciativa solicita que se presente un informe anual ante las Cortes Generales y dar traslado del mismo a las comunidades sobre la ejecución, alcance y resultado de las campañas de promoción financiadas por el Ministerio, detallando su impacto real en el consumo de pescado y en la red de distribución retallista.

DEMANDAS A EUROPA

Por unanimidad, también se ha aprobado otra iniciativa del Grupo Popular sobre las demandas que la Xunta debe trasladar al Ejecutivo central en relación con la posible ampliación por parte de la Comisión Europea de las áreas de prohibición de la pesca de fondo y con sus consecuencias.

En este caso, se insta al Gobierno a reclamar formalmente ante la Comisión Europea que la revisión de la prohibición de la pesca de fondo tenga como base informes científicos actualizados y sólidos, acompañados de una evaluación socioeconómica sobre las comunidades costeras gallegas.

Además, se solicita la exclusión expresa del palangre demersal de la prohibición, teniendo en cuenta su reducido impacto ambiental y su relevancia para el empleo y la economía local.

También pide instar al Gobierno a defender ante las instituciones comunitarias la necesidad de un fondo europeo específico para la pesca, suficientemente dotado, y a rechazar los recortes anunciados en el futuro marco financiero plurianual.

REGULACIÓN PESCA MARÍTIMA PROFESIONAL

Por otro lado, esta misma comisión también ha dado luz verde, por unanimidad, a instar al Gobierno gallego a elaborar un decreto único que regule la pesca marítima profesional en la Comunidad.

En concreto, el texto, propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista insta a la Xunta a promover con carácter prioritario la elaboración de un nuevo decreto único e integrador que regule, "de forma clara, sistemática y adaptada a la realidad actual, el ejercicio de la pesca marítima profesional en Galicia, con la participación activa del sector y aplicando criterios de buen gobierno".

MEDIDAS CONTRA LA 'OUXA'

Además, los grupos de la Cámara han aprobado una propuesta del BNG para que la Xunta traslade al Parlamento y al sector marisquero gallego las conclusiones de los estudios llevados a cabo por la Consellería do Mar sobre los depredadores de bivalvos, en particular sobre las conocidas como 'ouxas'.

Del mismo modo, demanda que mientras no acaben los estudios que está realizando la Consellería se lleven a cabo medidas, de acuerdo con el sector, de contención y paliativas de las consecuencias que tiene la población de esta especie en las rías gallegas y sobre el sector.