UPTA urge a Xunta los resultados de los análisis en bancos marisqueros para que el sector pueda acceder a ayudas

Contenedores con el marisco muerto en la playa del Testal, a 4 de marzo de 2026, en Noia, La Coruña, Galicia (España).

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Mar. (EUROPA PRESS)

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA) ha urgido a la Consellería do Mar los resultados de los muestreos realizados en los bancos marisqueros para que los profesionales del sector puedan "acceder cuanto antes" a las ayudas correspondientes.

En un comunicado, UPTA ha lamentado que, desde final de las Navidades, los autónomos del mar, mariscadoras, y parquistas, atraviesan una "situación económica límite".

"El carrusel de borrascas que ha azotado Galicia en las últimas semanas, y especialmente la ría de Arousa, ha provocado una mortalidad casi total de los moluscos en numerosas zonas de producción, dejando a cientos de familias sin ingresos procedentes de su actividad", ha señalado UPTA.

A renglón seguido, ha apuntado que estos profesionales, que dependen "exclusivamente del mar para subsistir", están actualmente "sin posibilidad del trabajar y sin acceso a ayudas".

En este contexto, han pedido a la Consellería do Marta que "acelere con urgencia" los muestreos que realiza en las playas para determinar el alcance real de este episodio en las diferentes zonas de la ría de Arousa.

Todo ello, porque estos muestreos "son claves" para que la administración pueda emitir el informe de impacto necesario que "permita activar los mecanismos de protección" para los trabajadores afectados.

Sin dicho informe, los autónomos del Régimen Especial del Mar (REM) no pueden acceder al cese de actividad que gestiona el Instituto Social de la Marina (ISM).

"Es insostenible que un trámite administrativo se dilate en el tiempo mientras cientos de familias carecen de los ingresos mínimos para poder vivir", señala el presidente de UPTA, Eduardo Abad.