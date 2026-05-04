La viguesa Profand compra el grupo canario Unión Martín

Archivo - Imagen de una factoría de Profand en Vilagarcía (Pontevedra). - PROFAND - Archivo

VIGO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa pesquera viguesa Profand, proveedor gallego de Mercadona, ha alcanzado un acuerdo con Alantra Private Equity y los demás accionistas para la compra del canario Grupo Unión Martín.

Según informa la compañía gallega en un comunicado, la operación, pendiente de cumplimiento de determinadas condiciones, "se enmarca dentro de la estrategia de Profand de consolidar su negocio en el ámbito del pescado e impulsar su industrialización en Canarias".

Grupo Unión Martín es un operador especializado en la captura, procesado y comercialización de productos del mar, con sede en Las Palmas de Gran Canaria.

Esta operación incluye la actividad tanto del Grupo Unión Martín en Las Palmas como la de Silomar en Valencia, esta última adquirida por Unión Martín en el año 2022 y que cuenta con una planta de procesado y cámaras frigoríficas con una superficie total de 19.000 metros cuadrados.

Con esta compra "Profand refuerza su presencia tanto en península como en el archipiélago y avanza en su objetivo de seguir desarrollando un proyecto industrial sólido y con vocación de largo plazo en el mercado canario".

El consejero delegado de Profand, Enrique García Chillón, ha destacado que "esta operación responde a la voluntad de la compañía de seguir creciendo de forma ordenada, reforzando su capacidad industrial y su presencia en mercados estratégicos como Canarias". "La incorporación de Unión Martín encaja plenamente en nuestra hoja de ruta y nos permite seguir construyendo un proyecto de referencia en el negocio del pescado, con una clara apuesta por la inversión y la generación de valor a largo plazo", agrega.