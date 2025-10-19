Villaverde aborda con el eurodiputado Millán Mon las prioridades de la pesca gallega

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, con el eurodiputado gallego, Francisco Millán Mon.
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, con el eurodiputado gallego, Francisco Millán Mon. - XUNTA
Europa Press Galicia
Publicado: domingo, 19 octubre 2025 17:51

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido esta semana con el eurodiputado gallego, Francisco Millán Mon, para abordar las prioridades de la pesca gallega desde una perspectiva europea y manifestar su preocupación por la propuesta para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

En concreto, han abordado la propuesta de la Comisión Europea para el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y ambos han manifestado su preocupación por "la reducción de la financiación para pesca y por el cambio en la arquitectura del Marco, que supondría la desaparición del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca, y de Acuicultura (Fempa)"

En esta línea, también han aprovechado la reunión para comentar el reciente dictamen del Consello Galego de Pesca sobre esta cuestión, tal y como ha señalado la Consellería do Mar en una nota de prensa.

Con todo, también han incidido en la necesidad de excluir el palangre del veto a la pesca de fondo en las 87 áreas del Atlántico nororiental o las negociaciones de los acuerdos de libre comercio que la Comisión Europea está llevando a cabo con países del sureste asiático.

Contador