Villaverde aborda con el eurodiputado Millán Mon las prioridades de la pesca gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido esta semana con el eurodiputado gallego, Francisco Millán Mon, para abordar las prioridades de la pesca gallega desde una perspectiva europea y manifestar su preocupación por la propuesta para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

En concreto, han abordado la propuesta de la Comisión Europea para el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y ambos han manifestado su preocupación por "la reducción de la financiación para pesca y por el cambio en la arquitectura del Marco, que supondría la desaparición del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca, y de Acuicultura (Fempa)"

En esta línea, también han aprovechado la reunión para comentar el reciente dictamen del Consello Galego de Pesca sobre esta cuestión, tal y como ha señalado la Consellería do Mar en una nota de prensa.

Con todo, también han incidido en la necesidad de excluir el palangre del veto a la pesca de fondo en las 87 áreas del Atlántico nororiental o las negociaciones de los acuerdos de libre comercio que la Comisión Europea está llevando a cabo con países del sureste asiático.