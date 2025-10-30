Villaverde eleva Galicia a "referente internacional" en el combate a la pesca ilegal

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha afirmado este martes que Galicia es un "referente internacional" en el combate a la pesca ilegal, gracias al trabajo del servicio autonómico de Guardia Costera, y a los 152 vigilantes y 51 asistencias de las cofradías de pescadores financiadas mediante líneas de ayudas del Gobierno gallego.

El elogio se ha producido durante el acto de clausura del curso de fortalecimiento de capacidades para la aplicación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (Amerp), con el objetivo de prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal.

Esta ha sido la quinta edición del curso, una iniciativa llevada a cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Autoridade Portuaria de Vigo y la Fundación MarInnLeg. Concretamente, las clases han tenido lugar a bordo del buque 'Intermares', en el puerto de Vigo.

Además, el curso ha constado de diez módulos, 34 horas de formación práctica, 65 horas de formación teórica y 15 de clases magistrales, en esta edición dirigidas a profesionales procedentes de países africanos.

En las actividades docentes también han participado expertos de la Agencia Europea de Control de la Pesca, de la FAO, de la Secretaría General de Pesca y de la Consellería do Mar.

Según la Xunta, la acción formativa consolida el puerto de Vigo como 'Training Hub' para África y América Latina, lo que "contribuye a proyectar a nivel internacional la posición de la comunidad como referente de buenas prácticas en el ámbito pesquero".