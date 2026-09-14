La Xunta advierte que el reparto estatal de cuota de sardina deja al arte tradicional de pesca "en desventaja"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha mostrado su preocupación por el sistema de reparto establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para las cantidades disponibles de sardina ibérica objeto del mecanismo de optimización anual.

Lo hace al considerar que su aplicación puede dejar en desventaja a flota que emplea el arte tradicional do "xeito", una red larga que se extiende y se deja durante horas para que la sardina que se desplaza con el cambio de la marea quede en ella.

Por ello, la Consellería do Mar reclama al Gobierno central que establezca una asignación específica para esta modalidad pesquera dentro de las 383,9 toneladas habilitadas mediante la resolución publicada el pasado 11 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado.

"De suerte que estas cantidades puedan integrarse adecuadamente en el plan de gestión existente en Galicia", señala en un comunicado en el que recuerda que este sistema de pesca cuenta con un tratamiento diferenciado dentro de la gestión de la pesquería de la sardina ibérica.