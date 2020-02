La Xunta apela a "no dar por perdida" la empresa Isidro 1952 y niega que sus besugos estén sin alimentar

Publicado 07/02/2020 14:48:19 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Igape, Juan Manuel Cividanes, ha apelado a "no dar por perdida" la empresa Isidro 1952 ante la posibilidad de encontrar una salida a la situación de la compañía, que se encuentra en concurso de acreedores.

En respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Común da Esquerda Paula Quinteiro en la Comisión 8ª de Pesca y Marisqueo de la Cámara gallega, Cividanes ha negado que los besugos que cría la empresa en el puerto de Lorbé --Oleiros (A Coruña)-- estén sin alimentar desde octubre, como denuncian los trabajadores de Isidro 1952.

Así, el responsable del Igape ha indicado que a comienzos de enero se llevó a cabo una inspección sobre el estado de las piscifactorías que constató la situación "de normalidad en el estado de los peces".

No obstante, como ha apuntado Quinteiro en su turno de réplica, los trabajadores han mostrado sus recelos sobre esta actuación de la Consellería do Mar e insisten en que los más de un millón de besugos que crían en jaulas en Lorbé "non se alimentan desde hace cuatro meses y los grandes devoran a los pequeños".

Cuestionado sobre la fiscalización de los 20 millones de euros de ayudas públicas recibidas por la empresa, Cividanes ha manifestado que esta tarea corresponde a los administradores concursales, que son los encargados de "vigilar si hubo o no mala gestión" de las subvenciones otorgadas.

Así las cosas, ha reiterado el "apoyo" y "compromiso" de la Administración autonómica con los trabajadores de la empresa de cara a "ayudarles a encontrar un proyecto empresarial que garantice los puestos de trabajo".