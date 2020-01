La Xunta asegura que penalizó a Babcock por la semana que el 'Pesca 2' de Gardacostas estuvo averiado

Publicado 17/01/2020 18:47:33 CET

Mar dice que están "vigilantes" con el contrato y que "lo único que pueden hacer es exigir a la empresa que reponga la situación lo antes posible"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, María Isabel Concheiro, ha asegurado que la Xunta impuso "una penalidad" a Babcock, la empresa adjudicataria de los helicópteros de Gardacostas, debido a la inoperatividad del 'Pesca 2' entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre de 2019.

Así ha respondido Concheiro en el Parlamento gallego, en el marco de la Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo, a una pregunta formulada por el diputado del Grupo Mixto Pancho Casal al respecto de la semana que la aeronave estuvo inoperativa en el puerto de Celeiro, en Viveiro (Lugo), donde tiene su base.

En este contexto, la secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar ha explicado que la Administración autonómica, consciente "de la importancia" de este servicio, "no está conforme" con la situación que se dio.

Así, tras aseverar que la Xunta "no tolera ningún incumplimiento" de los pliegos del contrato, ha afirmado que la inoperatividad del 'Pesca 2' "llevó a una imposición de una penalidad" a la adjudicataria.

La avería que se produjo en la baliza, según Concheiro, es "circunstancial" y "no vinculada a la edad del helicóptero", sino que "podría producirse en cualquier aeronave" independientemente de su antigüedad.

Además, ha asegurado que "desde el principio" Babcock "fue requerida, verbalmente primero y también por escrito, para que solucionase el problema a la mayor brevedad posible, advirtiéndole que, de no hacerlo, se iniciaría el proceso administrativo previsto". "No es cierto que la Xunta no obligue a sustituir los helicópteros. Todo al contrario, estamos vigilantes", ha añadido.

"NO FUE SUSTITUIDA"

Sin embargo, no conforme con la respuesta, el diputado Pancho Casal le ha sugerido que "revisasen las condiciones" de de la adjudicación y le ha preguntado si "había alguna nave sustitutoria" del 'Pesca 2'.

"La información que nos llegó es que no había", ha lamentado el parlamentario, quien también le ha trasladado que "sería tranquilizador" para todo el sector que hubiese "una alternativa" cuando esto ocurre. Tras esto, la secretaria xeral técnica ha admitido que la aeronave "no fue sustituida".

En el contrato "se establecen una serie de condiciones y nosotros, como Administración, lo que tenemos que hacer en este contrato, y le garantizo que lo hacemos, es estar absolutamente vigilantes de que el contrato se cumple, de que los pliegos son observados completamente, y en casos que se advierte que hay incumplimiento, lo único que podemos hacer es exigirle a la empresa que reponga la situación lo antes posible, que se adapte al cumplimiento del contrato y desde luego penalizarlo", ha sentenciado Concheiro.