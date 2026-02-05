La Xunta avanza en el desarrollo del Plan de Cultura Marítima de Galicia 2030 junto a la UDC - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar y la Universidade da Coruña continúan avanzando en el desarrollo del Plan de Cultura Marítima de Galicia 2030 (Pcuma), que contempla la ejecución de un centenar de acciones destinadas a la puesta en valor del legado patrimonial y cultural vinculado a los oficios del mar.

La responsable autonómica, Marta Villaverde, y el director del plan, Óscar Fuertes, se han reunido este jueves para compartir el avance de los trabajos. En este contexto, la Xunta ha recordado en una nota de prensa que en el mes de diciembre el Consello aprobó la adenda al convenio firmado en 2021 con la UDC para el desarrollo de este Plan y su extensión a las islas gallegas, lo que eleva la inversión de la Xunta hasta los 314.844 euros.

Entre los trabajos que se está realizando, el Gobierno gallego ha destacado el censo del patrimonio marítimo inmueble con los testimonios del patrimonio construido en relación a los oficios del mar existentes a lo largo de toda la costa gallega.

Una recopilación que será presentada a finales de año. A este respecto, Villaverde se ha referido a "la amplia variedad de bienes inmuebles y también de patrimonio inmaterial" existentes en Galicia vinculados al mar.

Por otro lado, han revisado también los avances de los trabajos para la puesta en marcha de un geoPortal para "integrar, organizar y visualizar" información geográfica y patrimonial relativa al litoral gallego.

Una plataforma "que permitirá no solo visualizar los elementos inmuebles del Censo, sino que también permitirá realizar un recorrido virtual por las Áreas Madre", es decir, por los espacios marítimos en los que el pasado industrial está "en completa sintonía" con el entorno y que mantienen la identidad y memoria de lo que fueron en su día.