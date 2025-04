La Xunta censura la "huida hacia adelante" del Gobierno tras la "chapuza" del dragado en la Ría do Burgo

Reunión de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, y representantes de la cofradía de la Ría do Burgo.

A CORUÑA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha acusado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de protagonizar una "huida hacia adelante" y no asumir las consecuencias de la "chapuza" de dragado en la Ría do Burgo, y ha recordado que el Ministerio todavía no ha dado respuesta a la carta remitida por la administración gallega a finales de enero instando al pago de las compensaciones a las mariscadoras que tuvieron que detener su actividad como consecuencia de esta actuación.

Así lo ha trasladado la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, en el encuentro que ha mantenido este viernes con representantes de la cofradía, en el que no ha participado ningún representante del Ministerio (por lo que Villaverde ha lamentado la "falta de interés" y "falta de sensibilidad" del departamento estatal).

La directora xeral ha acusado al Gobierno central de "esconderse" ante una situación que afecta a 70 familias, porque prefiere "no dar la cara" ni dar explicaciones sobre la "chapuza" del dragado, una actuación "llena de deficiencias".

Según ha recordado Villaverde, el informe elaborado por la asistencia técnica de la cofradía enumera numerosos errores e incumplimientos en la ejecución de los trabajos, que desembocaron en que 24 de los 27 bancos marisqueros presenten a día hoy "un peor estado que el que tenían al inicio de las obras". Así, quedaron afectados todos los bancos de marisqueo a flote y 20 de los 23 bancos de marisqueo a pie.

El dragado, ha explicado, ha conllevado la reducción de superficies productivos, variaciones en la batimetría, modificaciones de las características granulométricas, o presencia de irregularidades en el terreno causadas por la maquinaria pesada. "Una situación que compromete gravemente el futuro de la actividad marisquera en la zona y que deja a las personas mariscadoras en una situación de gran incertidumbre", ha lamentado la Consellería do Mar.

Marta Villaverde ha trasladado el apoyo de la Xunta a las demandas de los profesionales, que piden la corrección de estas deficiencias en la ejecución del proyecto y el abono de compensaciones económicas hasta que sea posible retomar su actividad (según la declaración de impacto ambiental, el cese de actividad incluye el período que transcurre desde que finalizan las obras hasta que los bivalvos sembrados alcancen tamaño comercial).

LIMITACIÓN DEL PESCADO EN LOS MENÚS ESCOLARES

Por otra parte, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, se ha referido este viernes al proyecto de decreto de Seguridad Alimentaria del Gobierno de España, y ha criticado que limita a una ración por semana el consumo de pescado en los menús de comedores escolares, contraviniendo las recomendaciones de la OMS y a pesar de que pescado, marisco y conservas presentan importantes beneficios para la salud.

Así lo ha trasladado con motivo de su visita al CEIP Os Tilos de Teo, a donde ha llegado la campaña promocional 'Galicia Sabe AMAR', y donde el conselleiro ha denunciado que este nuevo decreto, que se aprobará previsiblemente en un par de semanas, es "un nuevo ataque a la pesca gallega".

Al respecto también ha recordado la "reiterada negativa" del Gobierno a rebajar el IVA de este tipo de productos, tendo a "contracorriente" de otros países de la UE. Por contra, ha puesto en valor la acción de la Xunta para apoyar el sector, con iniciativas como esta campaña promocional, que han contribuido a aumentar el consumo de pescado, marisco y conservas en casi un 6 % el pasado 2024.

Finalmente, Villares ha anunciado que la Consellería do Mar está trabajando en el diseño de nuevas medidas para promocionar e incentivar el consumo de productos pesqueros, especialmente entre la gente joven, con el doble objetivo de favorecer una dieta saludable y apoyar un sector estratégico en Galicia.