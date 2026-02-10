La Xunta y las cofradías de la ría de Muros-Noia analizan la situación de los bancos marisqueros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, se ha reunido este martes con los patrones mayores de las cofradías de Noia, Muros, Porto do Son y Portosín con el objetivo de analizar la situación actual de los bancos marisqueros de la zona y "avanzar en la búsqueda conjunta de soluciones adaptadas a las necesidades del sector".

Durante el encuentro, la responsable autonómica ha trasladado el compromiso del Gobierno gallego de "continuar con el contacto permanente" con los profesionales del mar para "conocer de primera mano la evolución del recurso y valorar las actuaciones que puedan contribuir a su recuperación y sostenibilidad".

En este sentido, la Xunta ha recordado en una nota de prensa que la pasada semana ya se celebró en Santiago una reunión con la participación de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y representantes de las federaciones de cofradías, en la que se abordó el seguimiento de la situación derivada de los episodios meteorológicos adversos registrados en las últimas semanas.

Con todo, la directora xeral ha explicado que la Consellería do Mar está realizando un "seguimiento exhaustivo" de la evolución de los bancos a través de los sistemas de monitorización ambiental con los que cuenta la comunidad, que permiten analizar parámetros como la salinidad, temperatura, pH u otras variables.