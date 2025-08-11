La Xunta convocará ayudas por valor de 350.000 euros para impulsar el relevo generacional en el sector pesquero

VIGO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes la primera convocatoria de una nueva línea de ayudas para el fomento del relevo generacional centrada específicamente en el ámbito marítimo-pesquero, que contará con un presupuesto inicial de 350.000 euros.

Según ha dicho Rueda en una visita al buque 'Eirado do Costal' en el puerto de Cangas (Pontevedra), esta iniciativa busca que todos los que tengan vocación de ir al mar puedan comenzar su andadura profesional, al tiempo que se ayuda a las empresas a acogerlos.

"No podemos perder la referencia de uno de nuestros sectores económicos fundamentales y para que siga teniendo vida es necesario que se sigan incorporando personas", ha subrayado el presidente autonómico, que ha estado acompañado de la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

Está previsto que esta nueva orden de ayudas se publique en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el próximo jueves, para que los armadores reciban una ayuda para sufragar los gastos que supone acoger a estudiantes en prácticas, según recoge el Gobierno gallego en un comunicado.

Así, las ayudas cubrirán los gastos de manutención y los equipamientos y ropa de trabajo, con un máximo de dos estudiantes por barco y periodo de embarque.

Preguntado sobre el relevo generacional del sector y sobre la aportación de la emigración ante la falta de mano de obra, Rueda ha dicho que cerca del 80% del barco que ha visitado esta mañana tenía nacionalidad española. "En esta zona probablemente esto sea más común. En otras zonas, como en A Mariña, hay un porcentaje mayor de personas extranjeras que faena en los barcos gallegos", ha apuntado.

Tal como ha subrayado, en los últimos años el sector pesquero, y otros, precisan nuevos tripulantes para seguir navegando, de ahí esta convocatoria de ayudas anunciada este lunes, para animar a armadores a formar a jóvenes y para que los estudiantes se decidan a apostar por estas labores.