La Xunta critica que el Gobierno "se empeña en retrasar" el dragado del Lérez

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, en comisión - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 May. (EUROPA PRESS) - El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, critica que "parece que algunos se empeñan en retrasar" el dragado del Lérez, en alusión al Gobierno central.

En la Comisión de Pesca, la diputada socialista Paloma Castro ha criticado la "campaña propagandística" de la Xunta contra el Gobierno por esta actuación, "intentando manipular el sector". Censura las "alarmantes" declaraciones de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en las que habla de "entorpecer plazos". "¿Insinúa que las garantías ambientales son un obstáculos", cuestiona.

En respuesta, el responsable de Portos defiende que el Gobierno gallego está "cumpliendo estrictamente" con la normativa en la tramitación ambiental, con "exquisito respeto a las condiciones exigidas".

Sin embargo, censura la "ceremonia de la confusión" en la tramitación de esta actuación, cuyo inicio se prevé para 2027, en la que "el Gobierno del Estado no tiene ni siquiera claro el punto de vertido".

Ante nuevas exigencias del Gobierno, explica sobre la presencia de metales contaminantes que solo existe "uno de 360 parámetros" y apunta a que se trata de concentración de hidrocarburos en el club naval, pero "en absoluto" sus niveles pueden identificarse como "contaminantes".

Así, José Antonio Álvarez advierte de que cuanto más tiempo se esté "retrasando" esta actuación, más "posibilidades de pérdidas" hay para los mariscadores de la zona.

MARISQUEO EN PONTEDEUME

Por otra parte, José Manuel Golpe (BNG) ha alertado de la situación del marisqueo en Pontedeume, con una cofradía que denuncia que están "desamparados".

Sobre este extremo, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez, ha defendido que "no hubo desatención ni abandono del sector". Identifica esta pregunta como "una pieza más de la estrategia de confrontación" del Bloque, pues sostiene que hay una respuesta "sólida" y "planificada".