Xunta defenderá en Bruselas los intereses de la flota gallega en negociaciones de TAC y cuotas para 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, viaja a Bruselas con motivo del inicio de las negociaciones de los TAC y cuotas pesqueras para 2026, donde se deciden las posibilidades de pesca para todo el próximo año.

Tal y como destacan en un comunicado, a lo largo de tres días, la responsable autonómica desarrollará una intensa agenda de contactos institucionales con el objetivo de reforzar las posiciones de Galicia en el marco del Consejo de Ministros de Pesca de la UE.

Villaverde mantendrá encuentros en estos días con el eurodiputado gallego, Francisco Millán Mon, para abordar la situación de las principales pesquerías gallegas, con el europarlamentario francés, Eric Sargiacomo y con el director de Asuntos Marítimos y Clima de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), Giuseppe Sciacca, así como con los representantes de la Región francesa de Bretaña, encabezados por el vicepresidente de Mar y Litoral, Daniel Cueff.

La titular de Mar ha previsto reunirse, además, con la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del País Vasco, Amaia Barredo, a quién le corresponde, en esta ocasión, acompañar al ministro en las negociaciones en representación de todas las comunidades autónomas españolas. Con este encuentro bilateral se procura fortalecer las posiciones conjuntas en la defensa de los distintos stocks.

Asimismo, Villaverde asistirá a las reuniones convocadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el sector y con la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo.

En estos encuentros volverá a reclamar una posición negociadora firme en defensa de los intereses de la flota gallega.

En su estancia en Bruselas, la conselleira del Mar seguirá procurando alianzas con territorios europeos que comparten intereses pesqueros estratégicos, de cara a mejorar la propuesta de la Comisión Europea del Marco Financiero Plurianual, que considera "decepcionante", al diluir el actual fondo específico en un macro-fondo, lo que implica que la pesca pierda independencia y visibilidad, tanto desde el punto de vista económico como territorial.

Por otro lado, con la propuesta de la Comisión, serían los Estados miembros los que decidirían la prioridad de gasto y los criterios de reparto, dejando sin capacidad de participación a las regiones en el proceso de decisión.