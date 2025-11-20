La Xunta destaca la apuesta de Congalsa por la innovación como "referente" en el sector de la transformación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, ha visitado este jueves Congalsa, entidad dedicada a la elaboración de productos pesqueros congelados, y cuya apuesta por la innovación ha asegurado que la sitúa en un "referente" europeo y mundial en esta materia.

Villaverde, conforme ha destacado la Xunta en un comunicado, ha conocido los procesos productivos y el compromiso por la sostenibilidad de este grupo empresarial, dos hitos decisivos que le permiten dar respuesta a las necesidades del consumidor actual, "y que la sitúan como elemento tractor para el desarrollo de la comarca y la convierten en un ejemplo de la modernización del sector alimentario".

En este sentido, la conselleira ha recordado que la Administración autonómica aumentará el próximo año el presupuesto para el impulso de la competitividad de las pymes de transformación un 5%, hasta llegar a los 17 millones de euros.

COFRADÍA DE PORTO DO SON (A CORUÑA)

Por otra parte, la Consellería do Mar ha informado de que colabora con la cofradía de Porto do Son para habilitar un aula de formación en el interior del edificio de la lonja de la localidad coruñesa.

La titular del departamento autonómico, Marta Villaverde, se ha reunido este jueves con el patrón mayor de Porto do Son, Emilio Queiruga, en Santiago.

En el encuentro, al que también ha asistido el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, y del que también ha informado la Xunta en un comunciado, la conselleira ha confirmado que el ente público elaborará un estudio técnico para autorizar la ampliación de la primera planta de la lonja, de modo que pueda albergar una nueva aula destinada a los usos formativos.

Asimismo, se contemplará la dotación de un ascensor para garantizar la accesibilidad de este espacio. Con esta actuación, la Consellería do Mar ha asegurado que contribuye a impulsar el relevo generacional en el sector marítimo portuario de Porto do Son. Además, la obra supondrá la humanización de este espacio de trabajo, que podrá ejecutarse contando con las ayudas económicas del GALP.

Durante el encuentro, también se ha acordado avanzar en la delimitación de espacios para el almacenamiento de pertrechos de los profesionales que operan en este puerto. Además, se contemplará el pintado de plazas de aparcamiento para mejorar la seguridad vial en el entorno de la lonja.

Finalmente, Portos de Galicia se ha comprometido a realizar obras de conservación para mejorar el estado de la rampa de descarga y a realizar una visita institucional al puerto de Porto do Son para comprobar in situ otras posibles mejoras.