La Xunta destinará 640.000 euros a renovar pavimento de pantalanes y otras mejoras en 10 puertos

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el director de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, en el puerto de Baiona (Pontevedra), a 6 de febrero de 2026. - XUNTA DE GALICIA

VIGO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado este viernes el puerto de Baiona (Pontevedra), donde ha presentado el plan de su departamento para renovar los pavimentos de los pantalanes y otras instalaciones flotantes en 10 puertos gallegos.

Según ha recordado Villaverde, que estuvo acompañada por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, el gobierno gallego tiene prevista una inversión de 640.000 euros en estas actuaciones, que ya están en licitación pública.

Entre esas actuaciones, se prevé una inversión de 125.000 euros en el puerto de Baiona, donde se renovará la madera de los pavimentos de los pantalanes, 'fingers' y brazos de amarre. Durante el plazo de ejecución de las obras se facilitará el acceso de los usuarios a sus embarcaciones.

También se acometerán mejoras en Lorbé (Oleiros), Muxía, Muros, A Barquiña (Outes), Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Carril (Vilagarcía), Vilanova de Arousa y O Grove.

Villaverde ha explicado que las obras previstas consisten en el desmonte del pavimento de madera de pasarelas, pantalanes y 'fingers' deteriorados, formado por tablas y durmientes de madera, y la posterior sustitución por nuevo pavimento tecnológico de mayor durabilidad y resistencia. El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de 7 meses.