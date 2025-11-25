La Xunta estudia posponer la campaña de extracción de mejilla hasta principios de enero y convoca al sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha convocado para este miércoles a la Comisión do Mexillón, en la que se analizará el calendario de extracción de la mejilla.

Una acción que, remarca la Xunta, va en la línea de los resultados presentados la pasada semana en el marco del proyecto Apromex, que forma parte del paquete de iniciativas impulsado por la Consellería para mejorar la miticultura.

Para ello, en la reunión, estarán presentes técnicos del Centro de Investigaciones Marinas (CIMA), que reiterarán los resultados obtenidos con el trabajo de campo que realizaron. Con estos datos, y atendiendo también a criterios socioeconómicos, se buscará adoptar "una decisión consensuada" sobre el calendario de la campaña de la mejilla.

La Xunta, atendiendo a los datos científicos, estudiará posponer, hasta comienzos de enero, la campaña de recolección inicialmente establecida para el 1 de diciembre.

Con esta reunión, la Administración autonómica busca, "de la mano del sector", garantizar que la nueva campaña "cuente con un volumen de cría suficiente para mantener la producción en un sector estratégico para Galicia, tanto por el empleo directo que genera, como por la necesidad de sostener la demanda del producto en los mercados".