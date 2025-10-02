La Xunta explica en Poio (Pontevedra) la reforma del puerto de Combarro, a la que destina 1,4 millones

PONTEVEDRA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha explicado este jueves al alcalde de Poio, Ángel Moldes, los detalles de la inversión de 1,4 millones de euros para mejorar las condiciones de trabajo de los marineros del puerto de Combarro.

Marta Villaverde ha visitad el municipio pontevedrés de Poio para participar en la I Jornada Técnica de la Almeja, organizada por el Ayuntamiento con el respaldo del GALP Ría de Pontevedra y la Consellería do Mar.

Este encuentro ha reunido a medio centenar de profesionales del sector, expertos, representantes institucionales y colectivos que debatieron sobre la situación actual del marisqueo y los desafíos que enfrenta. Además, elaboraron un decálogo de propuestas para asegurar un futuro sostenible al marisqueo en la Ría de Pontevedra.

Además de participar en este encuentro, la conselleira también ha visitado el puerto de Combarro acompañada por José Antonio Álvarez, presidente de Portos de Galicia, que será la entidad promotora de la actuación que ha explicado este jueves.

Asimismo, la conselleira ha recordado que el Consello de la Xunta informó el pasado día 22 del inicio de la licitación pública de las obras de acondicionamiento de los departamentos para usuarios del puerto.

OBRAS

En este sentido, Villaverde ha indicado a la cofradía de pescadores, que llevaba tiempo solicitando esta actuación, que los trabajos contemplan la renovación completa de la envolvente de los tres edificios donde se reparten 28 departamentos.

Además, se dotarán los inmuebles de aseos individuales y se conectarán a la red de saneamiento. La intervención incluye la rehabilitación de la estructura de hormigón, seguida de la aplicación de un revestimiento protector, y la instalación de una nueva cubierta tipo panel sándwich. También se renovará toda la carpintería exterior, que será de aluminio.

Cada uno de los 28 departamentos contará con su propio aseo, y tanto los edificios como la oficina portuaria estarán conectados a la red de saneamiento. Para ello, será necesario construir una red de abastecimiento por tubería y un pozo de bombeo que permitirá enlazar con la red principal mediante impulsión. Una vez comiencen las obras, se estima un plazo de ejecución de 9 meses.

Las personas interesadas pueden consultar toda la documentación y los pliegos del concurso en la plataforma de Contratos de Galicia, en el perfil del contratante y también en la página web oficial de Portos de Galicia.