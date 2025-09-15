La Xunta financia planes de producción y comercialización de organizaciones de productores pesqueros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado cuenta de la convocatoria de ayudas destinadas a la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización de organizaciones de productores pesqueros y asociaciones de organizaciones de productores pesqueros, ejecutados en 2024 y cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

En total, son 2,8 millones de euros que, según la Xunta, "permiten subvencionar estas acciones, dirigidas a perfeccionar la actividad extractiva, la producción de los distintos recursos marinos y la pesca artesanal, tanto en términos de innovación como de gestión sostenible".

Se trata de la segunda convocatoria de esta línea de ayudas que pone en marcha la Consellería do Mar y que se publicará mañana en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

De esta manera, junto con la anualidad anterior, la inversión total por parte del Gobierno autonómico, al amparo de esta iniciativa, supera los 4,8 millones, "lo que permite que estas organizaciones se consoliden como una herramienta clave para que el sector gane en competitividad", añade.