La Xunta insta al Gobierno a un cambio legal para reconocer a las cofradías como organizaciones de productores

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha instado al Gobierno central a modificar la legislación nacional para lograr un reconocimiento análogo a las organizaciones de productores (OPP) para las cofradías a nivel comunitario.

Esta medida facilitaría a los 63 pósitos gallegos, que representan a más de 10.100 profesionales, acceder a financiación europea en el marco de sus respectivos planes de producción y comercialización.

Así lo expuso la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, en la Comisión de Pesca y Marisqueo del Parlamento gallego, donde incidió en el apoyo del Gobierno gallego a los pósitos y reivindicó su papel.

En la misma Comisión, compareció el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, quien respondió a preguntas del BNG sobre la valoración de la Xunta en relación a la utilización de las rías gallegas, singularmente la de Arousa, como punto de depósito de materiales de dragado de los puertos y el informe emitido por el Cedex a este respecto.

En ella, defendió las soluciones planteadas y ha insistido en que la comisión creada está "dando sus frutos", al tiempo que sostuvo que no hay motivos para "la alarma".

Además, ha dicho que cuando el Ministerio "cierra en 2021 los dragados de la zona sur de Galicia los puertos afectados esperan que haya una decisión". "Todos estamos de acuerdo en la necesidad de dragar distintos puertos, pero excede del ámbito de la operativa portuaria", ha indicado frente a las demandas al respecto de la formación nacionalista.

En la misma reunión, se abordó la situación y el papel del Centro Tecnológico del Mar (Cetmar), con demandas tanto por parte del PSOE como del BNG de más "implicación presupuestaria" por parte de la Xunta y también que los resultados de la labor que realizan sus profesionales se vea en el sector pesquero y marisquero.

En su intervención, la directora del Centro Tecnológico del Mar, Rosa Chapela, hizo un repaso de los proyectos que impulsan y reivindicó también la implicación en iniciativas a nivel europeo, así como el trabajo para "consolidar" los contratos del personal.