La Xunta invierte 190.000 euros en la renovación de la cubierta de la lonja de Portocubelo, en Carnota

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, ha invertido 190.000 euros en la renovación de la cubierta del edificio de la lonja de Portocubelo, en el municipio coruñés de Carnota.

Así lo ha señalado este miércoles la conselleira, Marta Villaverde, en una visita al edificio para comprobar los trabajos realizados y ha explicado que la actuación permite garantizar la estanqueidad interior del inmueble y mejora su aislamiento.

Según ha indicado la Xunta en un comunicado, esta solución técnica también garantiza un anclaje específico para las placas solares de las que dispone el edificio de modo que se mantiene su actividad energética. Además, las obras mantuvieron la imagen original del conjunto del edificio.

Los trabajos fueron desarrollados compatibilizando la obra con el normal funcionamiento de la lonja, por lo que no se vio interrumpida su actividad.