La Xunta pide en Bruselas paliar recortes de abadejo, lirio y caballa por un impacto de 65 millones en Galicia

BRUSELAS, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha hecho un llamamiento en Bruselas a paliar en la reunión de ministros europeos de Pesca los recortes previstos de abadejo, lirio y caballa, de especial importancia en Galicia, ya que prevé un impacto de 65 millones de euros para la comunidad por estas bajadas.

En declaraciones a la prensa en Bruselas, Villaverde deja claro que Galicia se "juega mucho" en esta negociación de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de 2026. Recuerda que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) propone un recorte del 70% para la caballa, del 41% en el lirio, así como del 26% en el abadejo --sumada a una bajada del 36% el año pasado--, lo que tacha de "totalmente inasumibles".

Apunta que estas especies afectan "sobre todo" al palangre, pero puede llegar "incluso" a tener impacto en artes menores. También se refiere a la preocupación por otras especies como lenguado, con una bajada prevista del 9,1%.

Por ello, Galicia ha trasladado al ministro de Pesca, Luis Planas, informes socioeconómicos de impacto de estas disminuciones en Galicia. Reclama que, cuando menos, se mantengan las cuotas del año pasado y no haya "ninguna" reducción.

Sobre la caballa, la conselleira reclama a la UE una "respuesta contundente" ante la postura de países como Noruega o Reino Unido que "se autoasignan cuotas", lo que "penaliza el estado del recurso" en un modo de pescar que no realizan de "forma sostenible" esos países. Lamenta que flotas como la gallega, que hace una pesquería "sostenible", se vea perjudicada por recortes para "equilibrar" esa "autoasignación".

En lo tocante al mantenimiento de la cuota de merluza, Villaverde considera que es "lo mínimo", ya que "lo ideal sería que se pueda elevar un poco". Opina que debería haber "unas evaluaciones separadas" sobre poblacioes que están localizadas en distintas zonas, de modo que haya diferentes cuotas entre el sur y el mar del Norte, pone como ejemplo.