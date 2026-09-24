La Xunta pide revisar la Política Pesquera Común aunque destaca la propuesta de simplificar el Fondo Marítimo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha pedido revisar la Política Pesquera Común aunque ha destacado la propuesta que acaba de presentar la Comisión Europea para simplificar el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y facilitar el acceso a la financiación por parte del sector pesquero y acuícola.

Así lo señala en un comunicado en el que incide que este paso "no puede sustituir la necesaria revisión de la Política Pesquera Común". "El texto formulado por la Comisión, y que ahora deberán estudiar el Consejo de la UE y la Eurocámara, incorpora medidas que darán respuesta a las demandas que la Consellería do Mar viene defendiendo en los últimos años".

"También en el marco de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas", apostilla para citar cuestiones como "la reducción de cargas burocráticas, la modernización de la flota, la transición energética, el cambio generacional y el apoyo específico a la pesca de pequeña escala".

En este sentido, la Xunta señala que la financiación europea debe servir "para actualizar una flota envejecida y hacerla más segura, eficiente y competitiva y no únicamente para acompañar a su disminución".

"Simplificar la financiación como aparece en esta propuesta sería un paso necesario, pero también hay que trabajar para modernizar la Política Pesquera Común", indica la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

REUNIÓN CON COFRADÍAS

Por otra parte, la titular del departamento autonómico ha inaugurado la segunda jornada 'Mujer, mar y liderazgo', dirigida a mujeres del mar en la provincia de A Coruña y que ofrece experiencias de profesionales del sector, mesas de trabajo y talleres prácticos.

Ha sido en la sede de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores y en la que Villaverde ha insistido en la importancia de que el peso y la experiencia que las mujeres tienen en diferentes ámbitos vinculados al mar se traduzcan también en una mayor presencia en los espacios en los que se toman decisiones.

En otro orden de cosas, la conselleira do Mar se ha reunido con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Ferrol, Gustavo Chacartegui, en un encuentro en el que se ha abordado la situación de la actividad pesquera y marisquera en la ría y la colaboración.