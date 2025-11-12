La Xunta pone en valor su Estrategia de Economía Azul, que hace de Galicia "referente" en sostenibilidad marina

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en la apertura del I Foro de la Economía Azul de Galicia, en Baiona (Pontevedra). - XUNTA DE GALICIA

VIGO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha puesto en valor la Estrategia de Economía Azul de Galicia, que sitúa a la Comunidad como "referente" en materia de sostenibilidad e innovación marina, y que pone el foco en el papel del mar como motor económico, en la protección ambiental y en el bienestar de las generaciones futuras.

Así lo ha trasladado durante su intervenciónn en la apertura del I Foro da Economía Azul de Galicia, que se celebra en Baiona (Pontevedra), en el marco del IV Blue Atlantic Forum. Villaverde ha destacado que este encuentro constituye un espacio de debate y planificación, y para conocer lo que está haciendo del tejido gallego, cómo y con qué recursos.

Según ha recordado Villaverde, la Estrategia de Economía Azul fue elaborado con la comunidad científica, entidades públicas y privadas, y recoge 40 medidas tras el consenso con más de 200 agentes implicados. Esas medidas se basan en tres pilares básicos: sostenibilidad, innovación y cooperación.

Esta hoja de ruta cuenta con un presupuesto de más de 114 millones y se aplicará hasta 2027, ha apuntado la conselleira do Mar, que ha incidido en que el objetivo es mejorar la gobernanza, el impulso de la innovación y la transferencia tecnológica, así como la protección de medio marino y del patrimonio cultural, el relevo generacional y el empleo de calidad en las zonas costeras.

Por otra parte, Marta Villaverde también ha destacado el compromiso histórico de Galicia con su costa, y ha apuntado que ha sido la primera Comunidad en regular por ley el litoral, con una norma que entró en vigor en julio pasado. Este marco normativo, ha explicado, también toma como punto de partida la puesta en valor de la 'economía azul'.