Xunta pregunta al Gobierno sobre los medios para pescadores y mariscadores afectados por las lluvias

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha avanzado que pedirá información al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acerca del acuerdo con Marruecos y los mecanismos que se van a activar para poder hacer llegar los medios "necesarios" para los pescadores, agricultores y mariscadores perjudicados por las lluvias

Así lo ha adelantado a los medios de comunicación previamente a su participación por videoconferencia junto a la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en el Consejo Consultivo de Política Pesqueira y Política Agraria para Asuntos Comunitarios.

La conselleira ha señalado la categorización de anguila como especie categorizada en peligro de extinción. Lo que "prohibiría ese comercio y por lo tanto impactaría de una forma muy significativa en muchas cofradías que dependen de ese recurso".

Asimismo, ha señalado que también preguntarán sobre el nuevo inicio de modificación del reglamento de costas, "que impactaría directamente en la cadena marindustria" y el acuerdo comercial con Marruecos, después de que este mes de febrero saliese una norma que "prohibía el comercio con la Unión Europea de sardina".

Entre otros asuntos, Villaverde ha indicado que mencionarán el marco financiero plunianual que todavía, en lo que respecta al ámbito pesquero, "está en fase inicial" y el ministro "se comprometió a hacer un grupo de trabajo".

"Todavía no lo tenemos formado. Creo que estamos perdiendo tiempo para empezar a trabajar para que, cuando ese marco financiero esté encima de la mesa, poder tener argumentos para poder rebatir el planteamiento de la Unión Europea de limitar a 2.000 millones de importes destinados a pesca", ha asegurado.

Finalmente, la conselleira ha mencionado que le pedirán información de los mecanismos que se van a activar para poder hacer llegar los medios "necesarios" para los pescadores, agricultores y mariscadores perjudicados por las lluvias, que están dejando en la costa un "impacto significativo".

MEDIO RURAL

Por su parte, la titular de Medio Rural ha apuntado que abordarán las medidas que tienen que impulsar la Unión Europea y el Ministerio para proteger las agricultores y ganaderos ante fluctuaciones de mercado.

Asimismo, preguntará "¿qué protección se va a dar ante la entrada a bajos precios de alimentos de otros países, tanto de la Unión Europea como de terceros países?". "Ahora, más si cabe con el tema del Mercosur", ha remarcado.

Concretamente, ha hecho referencia a la entrada de cisternas de leche a menor precio de lo que se produce en la Comunidad, un hecho que "afecta negativamente al mercado". Por eso, ha enfatizado que la Unión Europea "tiene que poner remedio a este tipo de prácticas".

En este sentido, ha reiterado que "siguen demandando una Política Agraria Común (PAC) "más fuerte", y que "seguirán luchando" porque los ganaderos y agricultores "necesitan ese presupuesto para seguir trabajando por el campo gallego".