La Xunta reitera que la prohibición de pesca de anguila ignora el impacto socioeconómico y no tiene base científica

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, comparece tras la reunión del Comité de Fauna y Flora del MITECO para abordar la regulación de la pesca de la anguila. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha votado en contra, junto con otras cinco Comunidades Autónomas, de la propuesta trasladada por el Gobierno para prohibir la pesca de anguila y ha advertido de que la medida, además de ser "estéril", no se basa en datos científicos ni tiene en cuenta el impacto socioeconómico.

Según ha trasladado la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en el Comité de Flora y Fauna convocado por el Ministerio de Transició Ecológica, "Galicia expuso sus razones para defender al sector de esta propuesta sin sentido del Gobierno" y ha vota "expresamente en contra" de la medida, "tumbando así la iniciativa del Gobierno central de prohibir la pesca de esta especie".

Marta Villaverde ha señalado que, "ante la solidez de las alegaciones expuestas por Galicia" y, al margen de las Comunidades que votaron en contra, ninguna otra Comunidad ha secundado la propuesta del Ministerio, por lo que ésta fue retirada.

De este modo, se acordado la creación de un grupo de trabajo para atender a las alegaciones realizadas por los representantes autonómicos, y ha recordado que Galicia lleva días exponiendo sus argumentos.

Así, ha reiterado que la prohibición no se basa en datos científicos y no tiene en cuenta el impacto socioeconómico, ni la normativa que regula esta pesquería. "Una pesquería que se realiza de forma sostenible, de forma totalmente responsable por nuestro sector", ha proclamado Marta Villaverde.

"Y además sería una medida estéril, una medida que simplemente llevaría a la prohibición de pesca en España, en Galicia, mientras en otros territorios limítrofes como puede ser Francia o Portugal, podrían seguir pescándola y comercializándola", ha advertido.

La conselleira ha celebrado que "Galicia, una vez más, frena un nuevo intento del Gobierno central de prohibir la pesca de anguila", y ha avanzado que el gobierno autonómico seguirá trabajando en el marco de ese grupo creado, aportando la información necesaria "para defender los intereses del sector".

ALEGACIONES

Las alegaciones presentadas por la Xunta inciden en que la pesca profesional de esta especie, tanto en aguas marítimas como de transición, se lleva a cabo dentro de un marco regulatorio diseñado específicamente "para conseguir la protección y la recuperación de la especie en toda Europa", por lo que "el declive no está vinculado al tipo de captura, sino a causas estructurales ampliamente documentadas por la comunidad científica", según han apuntado fuentes de la Consellería.

Por tanto, han incidido, la protección de la biodiversidad "no puede construirse al margen del sector, sin hacerlo partícipe de la solución".

La Xunta ha recordado que Galicia es una zona de referencia de pesca de anguila en España y que la gestión se reparte fundamentalmente en tres zonas: Vigo, con 56 embarcaciones registradas; Arousa, con 24 embarcaciones; y A Coruña-Ferrol, con 13 embarcaciones.

Las capturas de 25.000 superaron los 37.300 kilos, con un volumen de negocio próximo a los 800.000 euros. Además, han explicado desde Mar, la Consellería aporta todos los años una propuesta para la conservación" y, actualmente, dispone de tres planes de gestión realizados de forma sostenible y con criterios para evitar la sobrepesca.