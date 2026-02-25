La Xunta renueva su apoyo a la Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao con un nuevo convenio - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha firmado este miércoles un nuevo convenio de colaboración con la Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao para el año 2026, con el objetivo de seguir apoyando el funcionamiento ordinario de esta entidad representativa de un "oficio esencial" para la actividad pesquera gallega.

El acuerdo, suscrito en el despacho de la titular do Mar, contempla una aportación de 10.000 euros por parte de la Xunta para sufragar gastos corrientes derivados de la actividad que desarrolla la federación.

De este modo, "el Gobierno gallego mantiene un apoyo continuado a esta entidad desde hace años", con una inversión acumulada que alcanza los 122.000 euros desde 2017, según ha subrayado en una nota de prensa.

Durante el encuentro, Marta Villaverde ha destacado el papel "estratégico" de las redeiras dentro de la cadena mar-industria y ha reiterado el compromiso del Gobierno gallego con la "dignificación, visibilización y fortalecimiento" de este colectivo, "clave para la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las artes de pesca".