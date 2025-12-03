La Xunta traslada al Gobierno el "impacto" de los recortes de TAC en la flota gallega

Las conselleiras do Medio Rural, María José Gómez, y do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha denunciado ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el "impacto" que tendrían en la flota gallega los recortes de los Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas propuestos por la Comisión Europea para 2026.

Lo ha trasladado en el marco del Consejo Consultivo de Política Pesquera y Política Agrícola previo al Consejo de Ministros de Pesca de la UE, todo ello con el objetivo de que España utilice estos datos como base en la negociación que tendrá lugar la próxima semana en Bruselas.

En concreto, ha explicado que los informes, elaborados por la Universidad de Santiago de Compostela a petición de la Consellería del Mar, ponen cifras "muy claras" al "grave riesgo económico" que supondrían los recortes contemplados en el borrador de TAC y cuotas de la UE.

De este modo, ha detallado que estos estudios señalan que la reducción del 70% en la cuota de caballa, del 41% en el caso de la bacaladilla y del 26% de las posibilidades de pesca para el abadejo "supondrían un impacto económico que podría superar los 65 millones de euros".

Unas pérdidas que, según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, afectarían a las flotas de arrastre, cerco y palangre de Galicia, con "especial incidencia" en los puertos de A Coruña, Ribeira, Burela, Marín, Celeiro, Malpica, Camariñas, Laxe o Fisterra.

Asimismo, ha alertado de que las pérdidas también podrían alcanzar otros sectores de la comercialización y transformación, como es el caso de los pequeños frigoríficos.

Por su parte, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha vuelto a reclamar al Gobierno Central una Conferencia Sectorial específica y con participación de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para coordinar las medidas frente a la Peste Porcina Africana (PPA) en el ámbito nacional.

Con todo, también ha solicitado un "esfuerzo" por parte del ministro para buscar acuerdos de regionalización en las exportaciones, "con el fin de minimizar el impacto en la comercialización exterior del producto".