La Xunta ve "nada satisfactorio" el acuerdo de cuotas para 2026 tras recorte en caballa y bacaladilla

BRUSELAS 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha tachado de "nada satisfactorio" el acuerdo alcanzado para las cuotas y totales admisibles de capturas (TAC) de la Unión Europea para 2026 tras consolidarse importantes recorte en la captura de especies del Atlántico como la caballa y la bacaladilla.

"Son datos nada satisfactorios, pero estaremos expectantes a ver si hay algún tipo de mecanismo que podamos, desde Galicia, ayudar al sector a aumentar esas posibilidades de pesca", ha explicado en declaraciones a la prensa en Bruselas, donde ha seguido las maratonianas negociaciones entre Estados miembros y Comisión Europea para fijar los límites de captura.

Villaverde en concreto ha lamentado las restricciones que sufrirá la caballa, especie a la espera de acuerdos de reparto con estados costeros como Noruega. La UE acuerda un descenso provisional del 70% siguiendo los dictámenes científicos, "sin tener en cuenta los datos socioeconómicos" ni la "sostenbilidad" del sector pesquero.

Además, del 30% del reparto de caballa que le toca a España, se permitirá poner a disposición del sector el 90% de esa cantidad durante el primer semestre, ha ahondado la conselleira. "Es una reducción sustancial muy importante para nuestra flota", ha valorado sobre la caballa.

La responsable de Mar ha confirmado igualmente la caída en la cuota de bacaladilla, otra de las especies que más interesa a la flota gallega, a espera de conocer el documento final. "Vemos una vez más como vuelves a tomarse ese dato mínimo, siendo muy perjudical para el sector marítimo pesquero de nuestra comunidad", ha expuesto.

Por contra en la merluza sur, la especie más emblemática y preciada de los caladeros ibéricos, España consolida la cuota para el próximo año por lo que podrá acceder a 17.445 toneladas de esta especie, una cifra que el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, calificó de "magnífica" antes de iniciar la reunión con sus homólogos europeos.