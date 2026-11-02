La Xunta visita las instalaciones de 'O Percebeiro' en el puerto de Marín (Pontevedra)

La conselleira del Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, ha visitado este lunes las instalaciones de la empresa 'O Percebeiro' en el puerto pesquero de Marín (Pontevedra).

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, la responsable autonómica estuvo acompañada del representante de la compañía, Manuel Otero González.

Durante el recorrido, pudo conocer de primera mano el funcionamiento de esta empresa especializada en la comercialización y distribución de pescados y mariscos, así como los procesos de clasificación, conservación y preparación de los productos que desarrolla en sus instalaciones.

Esta empresa ha sido beneficiaria de distintas líneas de ayudas de la Consellería do Mar, financiadas a través del Fondo Europeo de la Pesca (FEP), del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), incluidas actuaciones en el marco del GALP Ría de Pontevedra.

Dichas partidas fueron destinadas a proyectos de modernización del centro de elaboración y comercialización, equipamiento para la transformación de productos de la pesca artesanal, instalaciones de energía solar, mejora de la trazabilidad y nuevos procesos de producción de moluscos y equinodermos.

De hecho, la Xunta ha señalado que entre las actuaciones más recientes figuran la optimización de los procesos productivos, la eficiencia energética y el desarrollo de una red de distribución eco-local, con la incorporación de seis vehículos con distintivo ambiental ECO.