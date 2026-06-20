Unos 500 peregrinos marítimos conmemoran la Traslatio apostólica entre Ribeira y Padrón

Conmemoración de la la Traslatio apostólica entre Ribeira y Padrón - FUNDACION RUTA XACOBEA AROUSA ULLA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 500 peregrinos marítimos han participado este sábado en el XL Remonte Marítimo Fluvial conmemorativo de la Traslatio apostólica, el viaje que, según la tradición cristina, realizó la barca de piedra que transportaba los restos del apóstol Santiago hasta lo que hoy en día es Padrón (A Coruña) --antigua villa romana de Iria Flavia--.

Esta cita ha partido de Ribeira (A Coruña)con la presencia, entre otros, de la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el subdelegado del Gobierno de A Coruña, Julio Abalde; y el nuevo Comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez.

El presidente de la Fundacion Ruta Xacobea Arousa Ulla, Javier Sánchez-Agustino, recordó que "se cumplen hoy 60 años del primer remonte en el año 1965, lo que demuestra la continuidad en el tiempo y buena salud del que puede considerarse que es el primero de los Caminos de Santiago, por ser el del apóstol en su último periplo por la ría de Arousa y Ulla".

A la llegada a Padrón y Pontecesures se celebró un simbólica bendición de barcos por el arcipreste de Iria, Roberto Martínez, y la actuación del trobador Suso Martínez recreando la Traslatio a través de la personificación del discípulo Teodoro.