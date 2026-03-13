Abierto el plazo para solicitar las ayudas para mejorar las infraestructuras de establecimientos turísticos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha abierto el plazo de la convocatoria de 2026 de ayudas para las actuaciones de mejora de infraestructuras de los establecimientos turísticos. Los interesados podrán presentar sus proyectos hasta el 13 de abril.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la convocatoria está dotada con un total de 4,5 millones. De estos, 3,5 millones se destinan a proyectos relacionados con el alojamiento y un millón a los de restauración.

De esta manera, las personas solicitantes podrán pedir financiación hasta un 60% del presupuesto total de la actuación prevista, con un importe máximo de 60.000 euros.

Entre las actuaciones subvencionables están las obras destinadas a obtener certificaciones de calidad -- en especial el Q de Calidade Turística --, así como las que busquen adaptar el establecimiento a las modificaciones normativas y a la mejora de la clasificación para garantizar un incremento de categoría.

También, se financiarán actuaciones de renovación, modernización y embellecimiento del entorno, y aquellas inversiones en equipamientos muebles necesarios para el funcionamiento.

Así, podrán solicitar ayudas para mejoras para la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas; reformas en la climatización y en los sistemas de extracción y renovación del aire que favorezcan la sostenibilidad y el refuerzo energético; en la digitalización de los sistemas de gestión y comercialización; y a los sistemas de seguridad y salud en la prestación de servicios.