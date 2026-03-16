Aena convoca este martes una reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad de Galicia en el Aeropuerto de Santiago

Archivo - Aeropuerto De Santiago De Compostela - AEROPUERTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aena ha convocado para este martes, 17 de marzo, a las 9.15 horas la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad de Galicia, en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.

Tal y como ha trasladado Aena en un comunicado, participarán en la reunión representantes de la Xunta de Galicia, Delegación de Gobierno, administraciones locales y cámaras de comercio de la región.

Todo ello en un contexto de descenso en los aeropuertos de Santiago y Vigo, ya que los pasajeros que utilizaron el aeropuerto compostelano en febrero bajaron un 29,8%, hasta 130.533, mientras que la ciudad olívica se anotó una bajada del 4,4% hasta los 74.548.

Frente a esto, los usuarios aumentaron en la terminal de A Coruña, un 0,3%, hasta 98.886, según los datos que publicó Aena hace unos días.

SEGUNDA REUNIÓN

Esta es la segunda reunión que mantienen después de que el pasado 5 de noviembre el grupo de trabajo se sentase por primera vez. El objetivo era, desde una perspectiva técnica y con los distintos actores implicados, cerrar una diagnosis que facilitase impulsar un plan conjunto con medidas para "mejorar a medio y largo plazo" la conectividad en la comunidad.

En aquel encuentro, Aena propuso un calendario a seguir dentro de un marco compartido de análisis y propuestas técnicas. Según el diagnóstico de la empresa estatal, el tráfico áereo creció en un 50% en Galicia, lo que ve como "muy significativo". Sin embargo, rechazaron hablar de "desplome" en relación a la bajada de pasajeros en Santiago.

Con todo, reconocieron que el anuncio de Ryanair --con el cierre de su base en Santiago y eliminación de rutas en Vigo-- "afectó" a ambos aeropuertos y la "forma de paliarlo" es "trabajar conjuntamente".