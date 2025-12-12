Aeropuertos gallegos registraron en noviembre casi 362.000 pasajeros, y más de 5 millones en lo que va de año

Archivo - Avión de Iberia en el aeropuerto de Alvedro, a 19 de agosto de 2024, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los tres aeropuertos gallegos han registrado en el mes de noviembre un total de 361.989 pasajeros, y más de 5 millones de viajeros en lo que va de 2025, con crecimientos en las terminales de Vigo y A Coruña, mientras que la de Santiago sigue registrando descensos.

El pasado mes se operaron 3.529 vuelos en las terminales gallegas y, en lo que va de año, el número de operaciones superan ligeramente las 50.000, según los datos hechos públicos por AENA.

El aeropuerto de Lavacolla-Rosalía de Castro de Santiago sigue siendo el que mueve a más viajeros, y el que opera más vuelos, pero sus números siguen en descenso. En noviembre, se registraron 157.855 viajeros (un 33,1 % menos que un año antes) y se operaron 1.268 vuelos, de los que 1.167 fueron comerciales (973 a destinos nacionales y 194 a destinos internacionales).

En lo que va año, la terminal compostelana lleva registrados 1.94 millones de pasajeros (un 13,4 % menos) y 23.394 vuelos operados (un 6,9 % menos).

CRECIMIENTO DE A CORUÑA Y VIGO

En el caso del aeropuerto de Alvedro-A Coruña, el número de pasajeros en noviembre creció un 8,3 %, hasta los 108.080, de manera que ha sido el mejor mes de noviembre de su historia. En ese mes se operaron 1.160 vuelos (690 nacionales y 90 internacionales).

A cierre de noviembre, el aeropuerto coruñés contabilizó 1,18 millones de pasajeros (un 4,7 % más) y 15.055 operaciones (un 12,6 %).

La terminal de Peinador, en Vigo, también aumentó sus viajeros en noviembre, hasta los 96.054 (un 9,9 % más), y operó 1.101 vuelos (un 17,6 %) más. Del total de vuelos, 782 fueron comerciales (702 conexiones nacionales y 80 internacionales).

En lo que va de 2025, el aeropuerto vigués sumó algo más de un millón de viajeros (un 5,6 % más) y 11.573 vuelos operados (un 9,7% más).