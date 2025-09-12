Los aeropuertos gallegos suman casi 3,8 millones de pasajeros hasta agosto, con Santiago a la cabeza

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tres aeropuertos gallegos han sumado, en los primeros ocho meses del año, casi 3,8 millones de pasajeros, con la terminal de Santiago a la cabeza gracias a sus 2,2 millones de viajeros acumulados, según los datos publicados este viernes por Aena.

Así, el aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro, registró en el mes de agosto 346.012 pasajeros (un 10 % menos que en agosto del año anterior) y 2.668 vuelos operados (un 1,3 % menos). Con respecto a las mercancías, el registro alcanzó las 262 toneladas.

En lo que va de año, el número de pasajeros acumulados hasta agosto (incluido ese mes) es de 2,2 millones de personas, un 12,8 % menos. En ese período, la terminal de Lavacolla operó casi 17.500 vuelos (un 6,3 % menos) y movió 2.434 toneladas de mercancía.

En segundo lugar se posiciona el aeropuerto de Alvedro (A Coruña), con 107.474 (+4,2 %) pasajeros en agosto y un total de 851.830 (+4,2 %) en los primeros ocho meses del año. En lo que va de año se operaron en esta terminal 10.916 vuelos, un 12,1 % más; y en agosto el número de vuelos fue de 1.421, un 12,6 % más.

En el caso de Vigo, cerró el mes de agosto con un total de 738.110 pasajeros acumulados (un 7,8 % más). En el octavo mes del año, Peinador registró 1.230 vuelos (+1,1 %) y 111.611 pasajeros (-4,4 %)