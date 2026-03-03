Los albergues gallegos pierden un 63% de usuarios en enero

Archivo - Albergue - Xunta de Galicia - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los albergues gallegos registraron a lo largo del pasado mes de enero un total de 2.791 usuarios, lo que supone un 63 por ciento menos que los alojados en el primer mes del año anterior.

Así lo refleja la encuesta de alojamientos extrahoteleros que publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), según la cual los albergues de la Comunidad tuvieron 4.739 usuarios menos que hace un año, cuando fueron 7.530 viajeros.

En cuanto a las pernoctaciones, pasaron de 10.396 de enero de 2025 a las 4.134 del primer mes de 2026. El descenso de los viajeros es especialmente acusado en el caso de los extranjeros: 4.048 usuarios foráneos en enero de 2025 y 1.470 este año.

Los apartamentos turísticos gallegos también experimentaron un descenso en su cifra de viajeros alojados en enero. En concreto, pasaron de 10.506 hace un año a 8.742, lo que supone un 16,8 por ciento menos. Las pernoctaciones pasaron de 34.546 a 30.878.

En el otro lado de la balanza, los campings gallegos sí registraron buenos datos en el mes de enero de 2026, un 12,4 por ciento más de usuarios, que pasaron de 2.120 el año pasado a 2.283 este. Se hicieron 3.610 pernoctaciones.

En cuanto al turismo rural, experimentó un incremento del 11,5 por ciento en su cifra de viajeros alojados, que pasaron de 3.496 a 4.001, esto es, 505 más. En este caso, se incrementaron de forma especial los usuarios extranjeros, que pasaron de 299 en enero de 2025 a 461.